В ноябре ВР примет законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Корниенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко рассчитывает, что до середины ноября Верховная Рада примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он в эфире единственного телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для выполнения семи требований ЕС для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз у нас буквально осталось несколько важных действий... Если говорить о датах, я думаю, что октябрь на все эти задачи точно пойдет, и где-то в середине ноября выйдем в завершение полностью этого трека. По крайней мере, относительно того, что касается Верховной Рады", - сказал он.

По словам первого вице-спикера, парламент, в частности, должен принять во втором чтении законопроект о медиа. Корниенко уверен, что, несмотря на то, что до второго чтения законопроекта народные депутаты подали более двух тысяч поправок, будут найдены взаимопонимания и никто, в частности оппозиция, его не будет затягивать.

"Что касается принятия закона о национальных меньшинствах, он сейчас находится на исследовании в Совете Европы. Мы ожидаем в ближайшее время письмо (ответ. - Ред.), а дальше будем двигаться по этому треку", - сообщил Корниенко.

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Он также напомнил, что для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект о конституционной процедуре.