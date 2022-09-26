Под мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов РФ, – разведка

После подписания Путиным указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В результате российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с большим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах наблюдается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, после подписания Путиным указа о мобилизации, карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян.

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