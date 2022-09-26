Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Такие данные социального опроса украинцев обнародовал Киевский международный институт социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины/украинцев и Запада", - говорится в сообщении.
Заместитель исполнительного директора КМИСа Антон Грушецкий подытожил, что абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают победы общими. По его словам, помощь Запада – "не просто акт "благотворительности", а именно участие в общих исторических свершениях и победах".
Он также отметил, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нее условиях.
Грушецкий добавил, что Россия проводит псевдореферендумы вопреки реальным настроениям населения оккупированных территорий и планирует аннексировать их, поэтому важно сохранять и наращивать поддержку Украины.