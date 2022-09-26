МАГАТЭ начало переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
8422
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
По словам директора агентства, в переговорах принимают участие представители Государственного департамента США.
"Начал неделю встреч в Государственном департаменте США со встречи с заместителем Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. В центре внимания – срочное создание зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - отметил Гроси.
Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что безопасность украинских ядерных объектов остается приоритетом для организации.
"Работа над обеспечением безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом и поддержка США высоко ценится", - добавил Гросси.