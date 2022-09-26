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Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков

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Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков
В Кремле пока не принимали решения о введении военного положения на территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.

Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его спикер Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.

Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    ну раз так, значить у підарів на днях буде військовий стан)
  • Yuliya Andresyuk
    значит уже решили - только не совсем понятно чем это поможет
  • Юрий Педаченко
    Если песков заявил, что не будет, то обязательно будет! Позже он объяснит это тем, что военное положение ввели не во всей россии. Так, к примеру, на Чукотке и земле Франца-Иосифа показательно не будут вводить. И то, это не точно
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