Никаких решений о введении военного положения в РФ пока не принималось, - Песков

В Кремле пока не принимали решения о введении военного положения на территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.

Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его спикер Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.

Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.

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