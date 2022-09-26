Россия после завершения псевдореферендумов может объявить военное положение, - министр обороны Литвы Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Кремль может объявить военное положение и тем самым ограничить возможность россиян пересекать границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что слухи о введении военного положения в приграничных районах, граничат ли они с Украиной, или где-то еще - это не просто слухи", - сказал Анушаускас.

Он отметил, что следует ожидать введения военного положения или любого усиленного режима в РФ 28 сентября.

Читайте: Фондовый рынок России рухнул после объявления частичной мобилизации