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Россия после завершения псевдореферендумов может объявить военное положение, - министр обороны Литвы Анушаускас

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Россия после завершения псевдореферендумов может объявить военное положение, - министр обороны Литвы Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Кремль может объявить военное положение и тем самым ограничить возможность россиян пересекать границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что слухи о введении военного положения в приграничных районах, граничат ли они с Украиной, или где-то еще - это не просто слухи", - сказал Анушаускас.

Он отметил, что следует ожидать введения военного положения или любого усиленного режима в РФ 28 сентября.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Yushchuk
    Українцям це нічого не змінює.
    Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
    Віримо та допомагаємо ЗСУ!
  • Urs
    быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
  • Urs
    от кто не полезет - так это казахи.
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