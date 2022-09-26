Новости • Мобилизация в РФ

ФСБшники на БТРе будут следить, чтобы россияне не сбежали в Грузию

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ФСБшники на БТРе будут следить, чтобы россияне не сбежали в Грузию
На пограничный пункт пропуска на границе России и Грузии выехал бронетранспортер ФСБ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.

ФСБшники будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", - уверяют в ФСБ.

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Топ комментарии

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Кто не успел, тот опоздал
  • mrSmith
    Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


    А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
    Це комедія з комедій!
  • mrSmith
    Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
    Не з фільму про Бетмана?
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