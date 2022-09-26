В ФСБ насчитали более 260 тыс. мужчин, бежавших из России из-за мобилизации

ФСБ РФ сообщила, что после объявления "долевой" мобилизации из России уехала 261 тысяча мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента РФ.

"В последней справке ФСБ, которая сегодня, 25 сентября, "гуляла по кабинетам" значится цифра в 261 тысячу мужчин, выехавших из России со среды до вечера субботы", - пишет издание.

Источник в администрации путина сомневается в подлинности данных ФСБ, поскольку до этого пограничная служба ФСБ "не работала так быстро". По его словам, весной больше пытались исходить из поступающих позже данных, полученных от сотовых операторов.

Однако "атмосфера в администрации президента такова, что силовики и минобороны смогут убедить путина закрыть выезд, пока не поздно", сказал сотрудник администрации президента. "Сейчас мы [в работе] исходим из этого", – отметил он.

При этом "у руководителей нет встреч с президентом во вторую половину сентября", уточняет источник. При том, что в начале месяца подобные встречи были несколько раз в неделю.

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