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США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен

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США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен
США предоставят Украине дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - подчеркнул он. Блинкен.

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
  • Лилия Стацкая
    шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
  • Лилия Стацкая
    гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
    https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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