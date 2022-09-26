В Киевской области проходят учения саперов. Будут раздаваться взрывы, - ОВА
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26 сентября в Киевской области будут раздаваться взрывы - проходят учения у саперов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.
"Сегодня, 26 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых районах возможно будут слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.