Венгрия будет искать финансирование в другом месте, если Брюссель не выплатит средства из фондов ЕС, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет искать финансирование в другом месте, если не будут выплачены средства из фондов Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

"В связи с санкциями правительство обновило свою среднесрочную и долгосрочную энергетическую стратегию. С этой целью будут осуществлены 32 инвестиции на общую сумму 11 400 млрд форинтов. Необходимые ресурсы были обещаны Европейским Союзом. Если бюрократы в Брюсселе не дадут то, что принадлежит Венгрии, мы получим эти деньги откуда-то еще - мы уже начали переговоры об этом", - сказал Орбан.

Венгерский премьер во время выступления в парламенте подверг критике санкции Евросоюза против России и заявил, что Брюссель ответственен за стремительный рост инфляции.

"Рост цен на энергоносители повышает инфляцию во всех странах, и это не подменяется экономическими процессами. Это явно вызвано санкциями, и ответственны политические решения в Брюсселе. Цена на природный газ в апреле 2022 года составляла около 100 евро, прежняя позиция заключалась в том, что санкции не влияли на экономику стран. Однако в области энергетики мы карлики, а Россия - гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, налагающего санкции на великана", - заявил Орбан.

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Премьер-министр Венгрии также заявил, что война в Украине будет продолжаться и в этом году, и в следующем, а Будапешт отказывается помогать Украине из-за того, что является соседом.

"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Для нас важнее безопасность и национальный суверенитет, поэтому мы создали фонд национальной обороны. Мы укрепляем нашу службу национальной безопасности, чтобы они могли защитить наш суверенитет", – сказал он.

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