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После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну, - предатель Балицкий

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После "референдума" людей с оккупированных территорий отправят на войну, - предатель Балицкий
После окончания псевдореферендума в Запорожской области российские оккупанты отправят украинцев с оккупированных территорий на войну, заявил предатель, так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

Об этом пишет кремлевское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Балицкого, после псевдореферендума за вхождение Запорожской области в состав России "добровольческие" батальоны отправятся на войну против Украины в составе ВС РФ.

Отметим, призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    чтобы попасть Грузию, кацап должен оформить заявление......
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Еще один пункт не помешал бы

    6.Признаю и поддерживаю всемирнопризнанный и очевидный факт-
    Путин-*****,что и заверяю своей подписью.
  • Воьлодимир Омельянов
    Де наше СБУ було ,адже ця паскуда ходило на медвечукывські і мураєвський канали і всі добре памятають що говорив цей колоборант і не він один проаналізуйте ці шоу на проросійських помийках.
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