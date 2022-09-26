Россиян мобилизационного возраста с 28.09 не будут выпускать из РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Начиная с 28 сентября, россияне мобилизационного возраста смогут выехать за пределы страны только по справке из военкомата.

Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает российское оппозиционное издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Наиболее вероятная дата введения запрета – 28 сентября.

Еще один близкий к Кремлю источник говорит, что ограничения будут введены после проведения псевдореферендумов. Они, по замыслу оккупантов, должны завершиться 27 сентября.

Собеседники издания говорят, что планируется ввести что-то вроде "выездных виз": уехать из России можно будет только по разрешению военнослужащего.

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Руководитель международной правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков заявил, что россиянам уже сейчас ФСБ запрещает выезд за пределы страны и опубликовал соответствующие документы.



