Зеленский наградил 78 военнослужащих
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №668/2022 главы государства.
Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", " За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Список награжденных защитников Украины:
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БУМАЗЮКА Павла Петровича - підполковника
КУТНЬОГО Олександра Вікторовича - капітана
ЛІСОВОГО Олександра Григоровича - майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНТОНЮКА Олександра Анатолійовича - молодшого лейтенанта
ГРОХОЛЬСЬКОГО Олега Петровича - полковника
КУЧЕРЯВОГО Олександра Олександровича - підполковника
ОЛІЙНИКА Олександра Юрійовича - підполковника
САВЛЯКА Дмитра Петровича - старшого лейтенанта
СІЧКАРЯ Сергія Олександровича - капітана
ТРАЧУКА Сергія Степановича - старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
РУБЕЛЯ Вячеслава Миколайовича - старшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
БАЦЮНА Андрія Ігоровича - солдата
ВИШНЬОВСЬКОГО Артема Володимировича - старшого солдата
ГРАДОБІКА Віктора Вікторовича - молодшого сержанта
ГРИНЧУКА Олега Олександровича - старшого солдата
ГУМЕНЮКА Євгена Адамовича - головного сержанта
КАРПЕНКА Костянтина Вікторовича - сержанта
КОВАЛЬОВА Кирила Костянтиновича - сержанта
СУСА Романа Анатолійовича - молодшого сержанта
ШВАЛЮ Миколу Миколайовича - підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АНДРУХОВА Вадима Дмитровича - солдата
БАСЮКА Володимира Анатолійовича - головного сержанта
БОЛБОВА Данила Віталійовича - солдата
ВАКАЛА Олександра Юрійовича - старшого солдата
ВОГНИСТОГО Євгенія Віталійовича - сержанта
ГОРОБЦЯ Олександра Олександровича - сержанта
КНИГУ Микиту Володимировича - капітана
МИКИТЧУКА Романа Івановича - штаб-сержанта
МОРОЗА Ігоря Олександровича - солдата
ПОЛЬОВОГО Дмитра Олександровича - старшого солдата
ПРОЦИКА Юрія Борисовича - старшого солдата
РОМАНОВА Анатолія Володимировича - солдата
РУСІНА Володимира Павловича - майстер-сержанта
СИТЮКА Романа Миколайовича - солдата
СТРІЛЬЦЯ Святослава Андрійовича - солдата
ТАРАНА Дмитра Вікторовича - солдата
ХОМУ Василя Васильовича - старшого солдата
ШИШУРАКА Сергія Миколайовича - старшого солдата
ЯВДОШЛЯРА Геннадія Олександровича - старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
КОЛМИКОВА Максима Миколайовича - підполковника
ЛЕЗНОВА Олександра Сергійовича - підполковника
МАСЛОВА Олександра Івановича - полковника
МАШКОВСЬКОГО Владислава Миколайовича - полковника
РОМАШКАНА Юрія Юрійовича - підполковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БОГАЧЬОВА Сергія Олександровича - підполковника
БУРБІЦЬКОГО Сергія Костянтиновича - підполковника
ВАРВАРОВА Валерія Володимировича - майора
ВОВНЯНКА Вадима Станіславовича - старшого сержанта
ВОЙТЮКА Олексія Віталійовича - старшого сержанта
ГАЛУШКУ Андрія Андрійовича - молодшого сержанта
ЖИЛІНА Олександра Віталійовича - прапорщика
ЖУКА Олександра Степановича - полковника
ЗАБЄЛІНА Івана Васильовича - підполковника
ЗЕЛІНСЬКОГО Ігоря Вячеславовича - сержанта
ЗІМЕНА Олександра Івановича - підполковника
ІЛЬНИЦЬКУ Марію Олександрівну - капітана
КАМЕНЕЦЬКОГО Михайла Валерійовича - майора
КАРАМАНА Романа Дмитровича - полковника
КІРИКА Сергія Віталійовича - полковника
МАТВІЄНКА Романа Олександровича - майора
МОТРИЧА Віталія Вікторовича - штаб-сержанта
НАЗАРЕНКА Олександра Івановича — полковника
НАСЕННИКА Олександра Вадимовича - підполковника
ПЕХОВСЬКОГО Андрія Юрійовича - підполковника юстиції
ПІДГОРНОГО Олександра Миколайовича - підполковника
ПРИШЛЯКА Андрія Степановича - підполковника
РОГОЗЯНСЬКОГО Ігоря Івановича - майора
САМОЛЮКА Дмитра Анатолійовича - старшого солдата
СЕРГІЙЧУКА Петра Вікторовича - підполковника
ТІТОРЕНКА Олександра Михайловича - полковника
ТУЗА Олександра Анатолійовича - старшого сержанта
ТУМКА Дениса Миколайовича - полковника
ЦАПКА Євгена Анатолійовича - підполковника
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
СТЕПКА Івана Івановича - майора
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАНГУ Юрія Васильовича - лейтенанта
ЗЮКОВА Сергія Олександровича - підполковника
КОРДОНА Віктора Вячеславовича - лейтенанта
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
СТАСЮКА Віталія Анатолійовича - полковника медичної служби.