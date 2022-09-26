В Житомирской области сократили комендантский час

С 26 сентября в Житомирской области сокращают комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОВА.

"Во всех населенных пунктах Житомирской области с 26 сентября соответствующим решением изменено время комендантского часа с 23:00 до 05:00 на с 24:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что в это время категорически запрещается:

- передвижение по улицам населенных пунктов;

- выезд из населенных пунктов и въезд в них для гражданского населения.

"Обязательна для всех, без исключения, остановка транспортных средств по требованию полицейских и предоставление личных документов для проверки. Любое неповиновение или невыполнение законных требований правоохранителей, полицейских и военнослужащих будет иметь соответствующее адекватное военному состоянию реагирование", - добавили в обладминистрации.

Читайте также: В Николаеве и области сменили время комендантского часа