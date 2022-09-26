Новости • Санкции против России

Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg

3 08421
Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg
Страны Европейского союза не договорились об ограничении стоимости российской нефти и предположительно отложат соглашение по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Кипр и Венгрия не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть. Санкции в ЕС требуют единодушия, дающего каждой стране эффективное право вето", говорится в сообщении.

Издание уточняет, что получающие российскую нефть по трубопроводу Венгрия, Словакия и Чехия хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из РФ.

Также против введения ограничений могут выступить Греция и Мальта. Потому что эти страны транспортируют российскую нефть.

Читайте также: В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ

Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия встретилась на выходных со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против России в ответ на действия Кремля.

Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций против РФ.

По информации источников издания, ЕС предстоит еще разработать многие детали, в частности, по какой цене на российскую нефть союзники установят границу.

Топ комментарии

  • Elusive Gru
    П***расы.
  • Ревизор
    Большая газовая афера (Часть 1)

    Экономика 25-сен, 19:209 4 058 0

    Пока в Германии не дошли руки до того, чтобы расследовать крупнейшую диверсию, совершенную группой Меркель не только против Германии, но и против всей Европы, Берлин прямо сейчас находит новую игру.

    Собственно говоря, диверсия была задумана и разработана не Меркель, а путиным, и в общем, надо было либо быть в доле от этой аферы, либо обладать эталонной тупостью, чтобы не рассмотреть ее не очень-то и хитрые контуры.

    Суть ее заключалась в том, что прутин готовил идеальное, смертельное оружие для Европы, а от Меркель нужна была ее алчность и преданность идеалам Штази. С этим у нее оказалось все в порядке. Алчность она продала собственному правительству просто со свистом, и там это сочли за сильный и выгодный план.

    Суть его сводилась к тому, чтобы сделать из Германии главный газовый хаб Европы, и тут даже нет смысла пояснять, что главная идея заключалась в том, чтобы вход газпромовского газа обеспечить исключительно через Германию. При запуске всех ниток перспективных газопроводов, поставки газа через Украину и Польшу должны были свестись к минимуму или полностью прекратиться.

    Меркель это не просто знала, а продвигала этот план уверенно и уперто, и никакого иного результата этот план не представлял. Профит Германии заключался в том, что весь газ она получала бы на свою территорию, а уже оттуда он должен был расходиться по большей части Европы.

    Недавно мы писали о том, что между Германией и Францией начал действовать интерконнектор - стыкующий узел, соединяющий ГТС Франции и Германии. Но после того, как было объявлено о его запуске, выяснилась пикантная деталь.

    На самом деле, сама соединительная труба уже была, но компрессорные станции были построены для перекачки газа в направлении «Германия-Франция» и вот сейчас, они были снабжены возможностью качать газ из Франции в Германию.

    Казалось бы это - не очень большое изменение, но оно говорит о многом. Как несложно догадаться, газотранспортные системы двух стран уже были настроены на то, чтобы иметь возможность получать газпромовский газ на всей территории Германии и дальше - во Францию и через нее - в соседние Швейцарию и Италию.

    И отсюда можно получить ответ на вопрос о том, почему с таким трудом двигалась инициатива Испании о строительстве интерконнектора между Испанией и Францией, чтобы Франция могла получать газ от испански СПГ и нескольких газопроводов из Африки, которые дают значительный избыток газа в самой Испании и Португалии.

    Дело в том, что до прошлого года ни Франции, ни Германии испанский газ был не нужен, поскольку готовился большой, спекулятивный фестиваль на газпромовском газе. Поэтому Германия сама блокировала строительство терминалов СПГ, а Франция находилась в перманентных контра с США - основным поставщиком для нескольких терминалов на северном побережьи Франции.

    И отсюда же вытекают корни просто эпического противостояние Берлина с Варшавой, которая почуяв неладное, стала строить свой терминал СПГ и газопровод из Норвегии «Baltic Pipe», который вступает в коммерческую эксплуатацию 1 октября.

    Это было явное нарушение планов, поскольку Берлин надеялся продавать газ и в Польшу, но поляки имеют исторические основания не доверять ни немцам, ни русским, а уж тем более - у них нет никакого доверия к их совместным проектам, а это как раз он и был.

    Ну а Германия, пользуясь своей ведущей ролью в ЕС и имея поддержку Франции, всячески давила Польшу не только в плане энергетики, но и по разным, не симметричным поводам.

    Но к чести Варшавы, поляки смогли выдержать это бешеное давление и не удивительно, что сейчас Польша является одной из самых не пострадавших стран от энергокризиса, устроенного путиным. Она сумела вовремя отскочить в сторону.

    (Окончание следует)
  • дмитрий a4f273bf
    От права ветто надо избавляться, как и от Венгрии
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости