Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Кипр и Венгрия не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть. Санкции в ЕС требуют единодушия, дающего каждой стране эффективное право вето", говорится в сообщении.
Издание уточняет, что получающие российскую нефть по трубопроводу Венгрия, Словакия и Чехия хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из РФ.
Также против введения ограничений могут выступить Греция и Мальта. Потому что эти страны транспортируют российскую нефть.
Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия встретилась на выходных со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против России в ответ на действия Кремля.
Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций против РФ.
По информации источников издания, ЕС предстоит еще разработать многие детали, в частности, по какой цене на российскую нефть союзники установят границу.