Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg

Страны Европейского союза не договорились об ограничении стоимости российской нефти и предположительно отложат соглашение по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Кипр и Венгрия не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть. Санкции в ЕС требуют единодушия, дающего каждой стране эффективное право вето", говорится в сообщении.

Издание уточняет, что получающие российскую нефть по трубопроводу Венгрия, Словакия и Чехия хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из РФ.

Также против введения ограничений могут выступить Греция и Мальта. Потому что эти страны транспортируют российскую нефть.

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Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия встретилась на выходных со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против России в ответ на действия Кремля.

Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций против РФ.

По информации источников издания, ЕС предстоит еще разработать многие детали, в частности, по какой цене на российскую нефть союзники установят границу.