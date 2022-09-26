Орбан о политике ЕС в отношении России: Карлик вводит санкции против гиганта
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Европейский Союз карликом, а Россию гигантом в области энергетики и заявил, что санкции против Кремля превратили локальную войну в Украине в глобальную.
Об этом Орбан сообщил во время выступления в парламенте Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Венгерский премьер заявил, что в Украине идет война, оставшаяся локальной, но западные санкции против России превратили ее в глобальную экономическую войну.
"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Орбан.
Венгерский премьер заявил, что без санкций европейская экономика восстановилась бы и избежала рецессии.
"В области энергетики мы карлики, а Россия гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, вводящего санкции против гиганта", – сказал Орбан.