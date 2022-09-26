Российские карты "Мир" перестали обслуживать в Таджикистане
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Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир".
Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт.
"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", - говорится в заявлении.
При этом о сроках возобновления работы не сообщается.
Ранее росСМИ писали о DDoS-атаках украинских хакеров на платежную систему "Мир".