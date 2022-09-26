Шольц об отказе поставлять танки Украине: "Мы никогда ничего не делаем в одиночку"

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя отказ ФРГ поставлять Украине боевые танки Leopard, сказал, что считает "абсолютно мудрым никогда не делать чего-либо в одиночку".

Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: "Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?"

Как пишет NYT, Шольц в ответ на этот вопрос "разгневался".

"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю. Мы сотрудничаем и делаем это вместе с нашими союзниками, и мы никогда ничего не делаем в одиночку", – сказал немецкий канцлер.

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Он добавил, что именно так союзники реагируют "на очень опасную войну", и "абсолютно мудро никогда не делать что-то в одиночку".

Также в интервью Шольц отверг любые предположения о том, что США могут приветствовать активизацию действий Германии и взять на себя инициативу по отправке боевых танков, которые обременительны при транспортировке, особенно через океан.