Бельгия передаст Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание Defence24.
По словам министра обороны Бельгии Людовина Дедондера, которую цитирует издание, страна пришлет новый пакет военной помощи на €12 миллионов. Кроме пулеметов, украинские военные получат зимнее снаряжение, защитные шлемы и оптику.
Также в начале 2023 Бельгия планирует передать Украине автомобили медицинской помощи и эвакуационные машины. В целом Бельгия уже предоставила Украине вооружение и другую помощь на €45 миллионов, в частности, пулеметы, противотанковое оружие и медицинское оборудование.
Добавим, M2HB производится бельгийской компанией FN и принадлежит к семейству американских пулеметов калибра 12,4 мм системы Браунинга.
Ранее Бельгия выделила 8 млн евро для нелетальной помощи украинским военным.
Кроме того, бельгийские волонтеры передали три кареты скорой помощи подразделениям Военно-Морских Сил ВСУ.