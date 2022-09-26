Бельгия передаст Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB

Министерство обороны Бельгии предоставит Украине крупнокалиберные пулеметы M2HB, боеприпасы к ним и снаряжение для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание Defence24.

По словам министра обороны Бельгии Людовина Дедондера, которую цитирует издание, страна пришлет новый пакет военной помощи на €12 миллионов. Кроме пулеметов, украинские военные получат зимнее снаряжение, защитные шлемы и оптику.

Также в начале 2023 Бельгия планирует передать Украине автомобили медицинской помощи и эвакуационные машины. В целом Бельгия уже предоставила Украине вооружение и другую помощь на €45 миллионов, в частности, пулеметы, противотанковое оружие и медицинское оборудование.

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Добавим, M2HB производится бельгийской компанией FN и принадлежит к семейству американских пулеметов калибра 12,4 мм системы Браунинга.

Ранее Бельгия выделила 8 млн евро для нелетальной помощи украинским военным.

Кроме того, бельгийские волонтеры передали три кареты скорой помощи подразделениям Военно-Морских Сил ВСУ.

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