Великобритания ввела санкции против РФ из-за псевдореферендума

Великобритания ввела новые санкции против России из-за проведения псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Этот процесс повторяет их (российский. - Ред.) подход в Крыму в 2014 году, объединяющий дезинформацию, запугивание и фальшивые результаты. Эти референдумы не отражают волю украинского народа и являются серьезным нарушением территориальной целостности и политической независимости Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Джеймс Клэверли.

В списке фигурируют 92 физических и юридических лица. Среди них 33 российских чиновника, которых Кремль отправил на захваченные территории, а также местные предатели. Санкционный пакет также включает 55 руководителей российских государственных компаний, в том числе членов правления "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Совкомбанка".

В частности, в списке:

– Сергей Елисеев: глава "правительства" в Херсоне, вице-адмирал российского флота. С момента побега из ВМС Украины в 2014 году Елисеев продолжает подрывать независимость Украины

– Иван Кусов: "министр образования и науки" так называемой "Луганской народной республики".

- Евгений Балицкий: назначен Россией глава так называемого "Правительства" в Запорожье.

– Евгений Солнцев, заместитель председателя так называемой "ДНР".

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Под санкциями также оказалась компания IMA Consulting, которую называют "любимым PR-агентством Путина". Сообщается, что IMA было поручено руководить общественными кампаниями по поводу этих фиктивных референдумов и для распространения их фальшивой легитимности в России. Также в "черный" список внесен "Госзнак" - компанию по производству охранных документов, известную своей монополией на производство "десятков миллионов" государственных документов, включая ускоренные паспорта на временно оккупированных Россией территориях.