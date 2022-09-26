В течение 26 сентября Силы обороны отразили вражеские штурмы вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

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От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.

на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

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Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные меры. Большое внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины.

В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.