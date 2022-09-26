Десять стран ЕС настаивают на ограничении цены на российский газ, - Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Страны планируют обратиться с просьбой к Европейской комиссии внести предложения по предельной цене на газ для обсуждения на встрече министров энергетики ЕС в пятницу, отмечает издание.
"Мы признаем усилия, предпринятые Комиссией, и меры, которые она предложила для преодоления кризиса. Но нам еще предстоит решить самую серьезную проблему: оптовую цену на природный газ", — цитирует Reuters содержание письма министров ЕС к Еврокомиссии.
По информацию издания, с таким предложением выступит, в частности, Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.
Страны ЕС обосновывают идею ограничения цен на российский газ тем, что это поможет преодолеть "неоправданное инфляционное давление", и может быть разработано таким образом, чтобы обеспечить надежность поставок.
Reuters добавляет, что Германия, Нидерланды и Дания выступают против ограничения цен на российский газ, поскольку это поставит под угрозу безопасность поставок газа в Европу.
Ожидалось, что на этой неделе Еврокомиссия опубликует обновленную информацию о новых санкциях в ответ на мобилизацию в России и проведение псевдореферендумов, но официальные лица ЕС заявили в понедельник, что теперь это ожидается в начале октября.