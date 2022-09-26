Дания профинансирует проект по документированию военных преступлений РФ в Украине

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод объявил о создании проекта по документированию военных преступлений российской армии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С самого начала вторжения РФ в Украину приоритетом Дании было привлечение к ответственности виновных в зверствах. Я горжусь тем, что с помощью этого проекта мы теперь можем с датской стороны помочь обеспечить сбор доказательств для расследования. Чрезвычайно важно провести судебные процессы и в конце концов осудить преступников", – заявил Кофод.

Сообщается, что МИД Дании выделяет 8 миллионов крон общественной организации DIGNITY, которая будет вести этот проект. Он будет сосредоточен на обучении представителей украинского общества надлежащим методам сбора и хранения доказательств, которые будут использоваться при рассмотрении военных преступлений рф в Украине в национальных и международных уголовных судах. Также будет сделано ударение на деликатном обращении с пострадавшими и свидетелями.

"Вместе с нашими украинскими партнерами мы можем произвести конкретные и положительные изменения среди ужасов войны", — убежден руководитель DIGNITY Расмус Грю.

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