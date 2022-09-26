Украина может столкнуться с твиндемией COVID-19 и гриппа в текущем сезоне, - Лапий

В текущем эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа, прогнозирует глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Есть основания полагать, что грипп этого сезона к нам вернется, и мы встретимся с так называемой твиндемией, то есть одновременными эпидемиями COVID-19 и гриппа", - сказал Лапий в интервью агентству.

Глава НТГЭИ пояснил, что предпосылкой для твиндемии сейчас может стать факт сдерживания гриппа ранее за счет карантинных мер, действовавших в Украине до военного вторжения РФ для борьбы с пандемией COVID-19.

"В прошедшие два года те меры, которые были предприняты для предотвращения COVID-19: маски, карантинные мероприятия, дистанционное обучение и т.д. - очень хорошо сдерживали и грипп. Поэтому гриппа у нас в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов фактически не было. Впрочем, долго так продолжаться не может, потому что рано или поздно мы все равно вернемся к привычной жизни, общению, школе. Вирус гриппа никуда не исчез, мы фактически два сезона гриппа "прогуляли", поэтому очевидно, что накопилась неиммунная прослойка, которая будет способствовать его эпидемии. И сейчас может быть реализован сценарий твиндемии", - сказал он.

Лапий отметил, что если человек одновременно болеет этими двумя заболеваниями, это значительно ухудшает прогноз, а риск смерти увеличивается вдвое.

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