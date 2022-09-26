В оккупированном Крыму мобилизовали 59-летнего военного пенсионера с кучей болезней

В оккупированном Севастополе мобилизовали 59-летнего подполковника СБУ (а с 2014 ФСБ) в запасе. В прошлом он служил в Афганистане. У него диагностирован артрит, тугоухость и грыжи в позвоночнике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

В сообщении отмечается: "Утром 22 сентября подполковник СБУ/ФСБ на пенсии Игорь Лобзов получил мобилизационную повестку, явился в военкомат и узнал, что в тот же вечер обязан явиться с вещами по указанному адресу. В результате мужчина вместе с другими призывниками без какой-либо медкомиссии отвезли в воинскую часть в Казачьей бухте.

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В прошлом Игорь был рядовым на войне в Афганистане, где он, по словам родственников, получил контузию и осколочное ранение в череп. Сейчас у мужчины много других проблем со здоровьем: артрит коленного сустава второй степени, межпозвонковая грыжа, тугоухость и панкреатит. Кроме того, он и так не подходит под призыв из-за возраста. Согласно официальным разъяснениям Минобороны РФ, во время частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А Лобзову – уже 59.

В армию подполковника забрали в качестве артиллериста — его первая военная специальность (во время мобилизации Лобзову выдали новый военный билет). Однако на самом деле Игорь служил в СБУ, когда Крым был еще украинским, а затем вышел на пенсию в 2007 году и стал военным пенсионером ФСБ.

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