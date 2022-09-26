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В Латвии предлагают ввести чрезвычайную ситуацию в граничащих с РФ регионах из-за российской мобилизации

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В Латвии предлагают ввести чрезвычайную ситуацию в граничащих с РФ регионах из-за российской мобилизации
Министерство внутренних дел Латвии в связи с начавшейся в России мобилизацией предложит правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны, граничащих с РФ.

Об этом сообщил глава МВД Кристапс Эклонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Латвийский министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем. И в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами.

Однако Эклонc отметил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

Он сказал, что МВД предоставит 27 сентября обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы правительство могло оценить это предложение вместе с представителями ответственных служб. Он добавил, что в коалиции предложение единогласно поддержали.

По словам Эклонса, основные причины необходимости чрезвычайной ситуации – возможность привлечения дополнительных ресурсов и национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    абсолютно логічно підготуватися до захисту просто про всяк випадок
    некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
    одна надія - що граната іржава...
  • Vika Lysenko
    Правильно делают ‼️Это, не то ,что Зе с дерьмаком , зная о готовящейся ВОЙНЕ в Гуту летали погульванить ,на ВЕРТОЛЕТАХ МЧС , потом в Буковеле с Каламойшей и Демченко в одном отеле БУХАЛИ , договариваясь , как подороже и безнаказанно капитулировать , а украинцев призывали не смотреть вверх не закупать спички с гречкой ‼️
  • mrSmith
    Це вірне рішення, бо країни ЄС, навіть не задумуються, що орда яку збирають кацапи, несе загрозу і для Європи!
    І не "після України", а саме зараз.
    Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
    А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".
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