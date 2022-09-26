Россия объявила "персоной нон-грата" японского консула во Владивостоке Тацунори

Российский МИД вызвал советника-посланника Посольства Японии в Москве - ему заявили, что консул Генконсульства Японии во Владивостоке объявлен "персоной нон грата" якобы за шпионаж и в течение 48 часов обязан покинуть РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ТГ-канале МИД России.

Как отмечается, японской стороне был выражен решительный протест в связи с якобы "действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания".

Сегодня же Интерфакс сообщил со ссылкой на ФСБ РФ, что консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан спецслужбой якобы "на месте преступления при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влияние санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

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