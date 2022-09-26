Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ

Советник Офиса президента Алексей Арестович не полковник.

Об этом сообщилнародный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в эфире канала "Фейгин-Live" Арестович сказал: "Полковник Арестович доклад закончил". Далее Арестович отметил, что, мол, "оговорился" о присвоении нового звания.

Нардеп Юрчишин направил по этому вопросу запрос в Министерство обороны Украины. В ответе за подписью министра обороны Алексея Резникова отмечается, что "гражданину Арестовичу А.М. воинское звание "полковник" не присваивалось.

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