Воины 43-й ОАБр просят украинцев о помощи в приобретении автомобиля медицинской эвакуации

Воины 43 артиллерийской бригады просят украинцев о помощи в сборе средств для приобретения автомобиля медицинской эвакуации.

Об этом сообщил Сергей Мазур, передает Цензор.НЕТ.

"Для некоторых будет открытием, что артиллеристы на "Пионах" не являются теми, кто в постоянной безопасности, вдали от передка и на расслабоне стреляет".

Они работают, как в 35 километрах от линии фронта, так и в трех. Все зависит от цели, которую нужно достать, чтобы вражеская арта или еще что-нибудь навсегда умолкли.

И каждый раз мы являемся одной из самых приоритетных целей противника. В одном из трагических случаев враг даже не пожалел нескольких точек У.

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К чему все это?

Моей 43 ОАБр нужно авто медицинской эвакуации:

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Профессиональный автомобиль. Не Нива, Жигуль или бус со скамейками, которые используют в качестве эвакуации, а профессиональный МедЭвак.

Чтобы даже если враг все же нас достанет, раненые не становились павшими. По крайней мере, имели больше шансов, что они вернутся живыми к своим родным и коллегам по огню", - обратился он к украинцам с просьбой о помощи.

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