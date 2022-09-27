Ситуация с зимней формой будет решена в течение нескольких недель, - Минобороны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе 135 тыс. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", — отметила Маляр.
По ее словам, уже поступают большие партии зимней одежды для украинских бойцов.
"Несколько недель — и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет решена", — заявила Маляр.
Она добавила, что до полномасштабного вторжения профессиональная армия составляла 215 тыс. бойцов в соответствии с законом. Мобилизированы были сотни тысяч.
"Ни у одного производителя - ни у украинского, ни у западного - нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти. То есть все эти заказы отшиваются. Как только на складе физически оформляется количество, мы выкладываем эти цифры. Полностью контракты, которые необходимы для обеспечение зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивки этой формы", — отметила заместитель министра обороны.