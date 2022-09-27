США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину, - Госдеп

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Мы изучаем каждую крупицу имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.

Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и рассказал о последствиях, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.

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