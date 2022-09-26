Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы

Оперативное Командование "Півддень" обнародовало информацию, что уничтожены все три дрона-камикадзе, которые российские оккупанты направили на Одессу вечером 26 сентября.