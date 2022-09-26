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Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы

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Оперативное Командование "Півддень" обнародовало информацию, что уничтожены все три дрона-камикадзе, которые российские оккупанты направили на Одессу вечером 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в официальном сообщении ОК "Півддень".

"На Одесщину враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дроны-агрессоры уничтожены силами противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

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Уничтожены все три дрона-камикадзе, направленные россиянами на Одессу вечером 26 сентября, - Воздушные силы 01

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Панас Стець
    Так тримати!
  • Владимир Николенко 123e1460
    Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
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