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США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы, - Белый дом

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США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы, - Белый дом
Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом на брифинге в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула она.

Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат ("референдумов"), который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - добавила Жан-Пьер.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Я думаю, санкції будуть нишівними: Пушиліну та іншим колаборантам заборонять відкривати візу до США. Американці - вони безжалісні. Як Обама в свій час.
  • Stepan Nakonechnyi
    Єдина реакція - це більше важкої зброї. Чим більше - тим краще
  • Alexander Kravchenko
    Невже ви думаєте, що буде настільки суворе покарання?
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