Новости • Агрессия России против Украины, Война

Мы не видим признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия, - США

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Мы не видим признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия, - США
Соединенные Штаты пока не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу всерьез.

Об этом сказала на брифинге в Белом доме спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается каких-либо признаков или шансов, пока мы не наблюдаем этого", - ответила спикера на вопрос, считает ли администрация США, что риск применения Россией ядерного оружия выше, чем в феврале или марте нынешнего года.

В то же время, она подчеркнула, что в Вашингтоне воспринимают эту угрозу очень серьезно.

"Но мы не видим никакой причины, чтобы корректировать сейчас нашу собственную ядерную позицию", - отметила представительница Белого дома.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    роздеребаньте беню з зелею - там стока висипеться? - замахаетеся баталоьни формувать.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Беню тоже нужно трухануть, он украл 5,5 миллиардов долларов. На эти деньги можно купить было где то 150 истребителей F16. И до сих пор не вернули эти деньги.
  • Oresta Bartka
    Путін винен? Путін - це звичайний інструмент в руках русскага народа. Якщо русскім щось в його діях не сподобається, то вони його знищать. А зараз він кумир і улюбленець. Для русскіх главнає в жизні, це щоб їх боялась вся планета.
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