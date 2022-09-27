Отражены атаки врага в районе 7 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести шестнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

на Запорожском направлении – Новополь, Новоселка и Времовка.

"На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали свыше 25 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд", - информируют в Генштабе.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.