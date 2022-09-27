Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс, Война, Мобилизация в РФ

Кремль готовится отправить на войну украинцев с захваченных территорий, - ISW

6 20822
Кремль готовится отправить на войну украинцев с захваченных территорий, - ISW
Власть РФ может в районе 1 октября объявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Это нужно, чтобы в рамках осенней призывной кампании принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.

В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

Читайте также: Путин собирает новую орду. Но миллион человек пока одеть и вооружить не сможет, - ГУР

Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

Также в отчете сообщают, что:

  • Украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения беспилотниками, возможно, убив иранских инструкторов.
  • Украинские войска продолжали наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге.
  • Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка.
  • Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию.
  • Российские оккупационные власти начали объявлять результаты своих фиктивных "референдумов" об аннексии, ссылаясь на грубо сфальсифицированные данные о явке.
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Stepan Nakonechnyi
    Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
  • Радость
    Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
  • DmitrySviridon ad49c275
    Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости