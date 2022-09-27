Кремль готовится отправить на войну украинцев с захваченных территорий, - ISW

Власть РФ может в районе 1 октября объявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Это нужно, чтобы в рамках осенней призывной кампании принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.

В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

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Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

Также в отчете сообщают, что: