В парламенте Финляндии призывают ввести санкции ЕС против "Росатома"
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии, член комитета по обороне Андерс Адлеркройц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской ядерной станции. Такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций", - заявил политик.
"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", - подчеркнул Адлеркройц.
Напомним, в мае Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС. Среди причин указываются значительные задержки со стороны RAOS Project и ее неспособность реализовать проект. Также в заявлении отмечается, что ситуация в Украине повысила риски для осуществления проекта.