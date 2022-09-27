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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 57 750 человек, 261 самолет, 224 вертолета, 2 306 танков, 1 378 артсистем и 4 881 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 сентября потери личного состава противника составляют около 57 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 57750 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2306 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 4881 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1378 (+9) ед,

РСЗО - 331 (+1) ед,

средства ПВО - 175 (+3) ед,

самолетов - 261 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3730 (+19) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 57 750 человек, 261 самолет, 224 вертолета, 2 306 танков, 1 378 артсистем и 4 881 бронированная машина 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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