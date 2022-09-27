Общие боевые потери РФ с начала войны - около 57 750 человек, 261 самолет, 224 вертолета, 2 306 танков, 1 378 артсистем и 4 881 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 сентября потери личного состава противника составляют около 57 750 человек.