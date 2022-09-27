Рашисты массированно обстреливали населенные пункты Харьковщины, много повреждений, есть погибшие, - Синегубов

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и магазины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Купянске в результате обстрелов горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями от вражеских обстрелов госпитализированы 5 человек. Все они жители Купянского района.

"В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным сооружениям, горели автомобили. На месте обнаружили обломки "Искандера". Россияне лишили жизни 15-летнего ребенка, по данным Управления ГСЧС под завалами нашли 7 погибших людей", - информирует Синегубов.

Сегодня утром в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, мужчина просто шел на работу.

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В Волчанске из-за обстрелов горел гаражный кооператив и помещение мясокомбината. Без пострадавших.

В Харьковском районе в результате обстрела горел дачный дом.

"Продолжается разминирование территории Харьковщины. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 906 взрывоопасных предметов. На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает позиции наших военных и близлежащих населенных пунктов. ВСУ своим огнем наносят врагу ощутимые потери", - добавляет глава региона.