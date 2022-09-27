Кремль переводит вину за неспособность соблюдать критерии мобилизации на местные власти, - ISW

В России обнаружили виновных в провалах мобилизации. Мол, во всем виновата бюрократия на местах.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного аналитического отчета Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Распространенные нарушения закона о мобилизации Кремль умаляет как индивидуальные ошибки местных властей, заявляя, что исправляет эти ошибки, когда на них обращают внимание граждане. Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть лишь результатом индивидуальных ошибок, и российские граждане могут видеть их слишком четко" , – говорится в сообщении.

Аналитики также отметили, что "в отличие от российских провалов в Украине, которые кремль смог минимизировать или скрыть, потому что россияне просто не видят их напрямую, то нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян".

В российских СМИ массово публикуются жалобы на ошибки мобилизации. В основном возлагают вину на якобы немотивированных и нерадивых работников пунктов призыва в армию.

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По данным аналитиков, Кремль сталкивается с трудной задачей, пытаясь успокоить русский народ, в то же время мобилизуя достаточно людей, чтобы продолжать войну. Нынешний нарратив Кремля направлен на то, чтобы успокоить свое обескураженное и паническое население обещанием исправить и наказать бюрократические институции за массовые "ошибки" в мобилизационной кампании, но такое сообщение вряд ли решит проблемы Кремля. Некоторые россияне уже направляют свой гнев на военных: 26 сентября выступавший против мобилизации мужчина стрелял в начальника Усть-Илимского военкомата Иркутской области.

Успокоить российское население Кремля пока не удается, отмечается в отчете. Протесты прошли по меньшей мере в 35 населенных пунктах 25 сентября и по меньшей мере в 10 населенных пунктах 26 сентября.

В то же время даже грамотно осуществленный вызов российских резервов вряд ли обеспечит значительную боевую мощь в Украине в ближайшее время, отметили аналитики.