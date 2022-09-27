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Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы

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Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы
Сегодня, 27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Как сообщалось, за сутки 26 сентября уничтожены 4 дрона-камикадзе.

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Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
  • Димитрий CrimeaBandera
  • Валентина Саюн c856325a
    На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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