Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы

Сегодня, 27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину.