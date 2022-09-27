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Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ

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Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ
Российские власти приняли решение разрешить пеший переход через границу Грузии на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Об этом сообщили в региональном отделе МВД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Там объяснили, что поток машин серьезно нарастает.

"На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - добавили в МВД.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Поздравляю, кацапы!
    *************?
    Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
    Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
    Ещё раз поздравляю!
  • Nov
    ловить живцов
  • Stanislav Bryzhyk
    Карма.
    Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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