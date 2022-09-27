Госпредприятие в РФ покупает йод на фоне ядерных угроз Кремля. СКРИНШОТ

Российское госпредприятие "Фармзащита" закупило калий йод на 5 млн рублей.

Соответствующий тендер объявил научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства, передает Цензор.НЕТ.

Закупка срочная: объявили о ней 26 сентября, закончиться она должна 30-го.

На сайте указано, что компания делает закупки йода ежегодно, но на это не делали никакого акцента.

Предварительная сумма тендеров составляла примерно такую же сумму – 3,2 млн рублей по текущему курсу.

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