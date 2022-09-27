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На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа

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На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа
Компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление компании.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитях газопровода. Причины выясняются", – сообщили вечером 26 сентября.

За несколько часов до этого подобные проблемы возникли и на "Северном потоке-2". Там произошла утечка газа на морском участке возле Дании, что привело к снижению давления в трубе с 105 до 7 бар.

Напомним, "Северный поток-1" – единственный газопровод, которым российский газ поставлялся в Европу – фактически не работает с начала сентября из-за "неисправности".

"Северный поток-1" запустили в эксплуатацию в 2011 году, а после запуска второй нити в 2012 году его мощность достигла 55 млрд куб. м в год. Акционерами Nord Stream AG являются русский Газпром (51%), германские Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нидерландская N.V. Nederlandse Gasunie и французский ENGIE (по 9%).

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
  • Kare Resa
    Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
  • Зэлэный_Змий
    Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
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