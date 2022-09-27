На "Северном потоке-1" вслед за "Северным потоком-2" тоже упало давление газа

Компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление компании.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитях газопровода. Причины выясняются", – сообщили вечером 26 сентября.

За несколько часов до этого подобные проблемы возникли и на "Северном потоке-2". Там произошла утечка газа на морском участке возле Дании, что привело к снижению давления в трубе с 105 до 7 бар.

Напомним, "Северный поток-1" – единственный газопровод, которым российский газ поставлялся в Европу – фактически не работает с начала сентября из-за "неисправности".

"Северный поток-1" запустили в эксплуатацию в 2011 году, а после запуска второй нити в 2012 году его мощность достигла 55 млрд куб. м в год. Акционерами Nord Stream AG являются русский Газпром (51%), германские Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нидерландская N.V. Nederlandse Gasunie и французский ENGIE (по 9%).

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