Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что безопасность страны является приоритетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны прежде всего думать о безопасности страны", - подчеркнул Токаев.

Он заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

Токаев напомнил, что в нынешней непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, прежде всего, в ООН.

"Это отвечает нашим национальным интересам", – добавил он.

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