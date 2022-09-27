Новости • Война

Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев

9 77017
Рядом с нами идет масштабная война, территориальная целостность стран должна быть незыблемой, - Токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что безопасность страны является приоритетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны прежде всего думать о безопасности страны", - подчеркнул Токаев.

Он заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

Токаев напомнил, что в нынешней непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, прежде всего, в ООН.

"Это отвечает нашим национальным интересам", – добавил он.

Читайте также: "Путин не был разочарован", - Токаев об отказе признать "ЛДНР"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Наталия П
    Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
    Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости