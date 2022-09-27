Новости • Агрессия России против Украины

30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании

6 54140
30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании
На пятницу, 30 сентября, запланировано обращение Путина к обеим палатам российского парламента.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента Путина к обеим палатам российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ. Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские лидеры надеются, что любое объявление об аннексии этих регионов будет восприниматься как оправдание "специальной военной операции" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта в самой России.

"Такие стремления, вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - заявили в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержан российский агент, "наводивший" удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Пусть ***** еще и Берлин с Парижем объявит провинцией москвы, и Аляску, что изменится? Как били кацапов наши ВСУ, так и будут бить.
  • Boris Dupletov UA
    А якщо ні? Ви з'їсте свій партквиток?
  • Агамемнон
    Да нас**ть... Нам свое делать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости