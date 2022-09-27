РФ планирует создать "Крымский округ", который возглавит Рогозин, - росСМИ

В РФ после "референдумов" на оккупированных территориях могут создать "Крымский федеральный округ". Туда хотят ввести и сам оккупированный полуостров и захваченные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом "Ведомостям" сообщил собеседник в Совете Федерации и близкий к "правительству Крыма" источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным издания, после завершения "референдумов" на оккупированных территориях Украины в России хотят создать новый федеральный округ – Крымский.

Возглавить новое "полпредство" может экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказал "Ведомостям" собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации Путина.

Еще один собеседник отмечает, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

Читайте также: Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

Необходимость создания нового федерального округа он объяснил "непростой ситуацией", сложившейся вокруг "референдумов", а руководить ими должен "политический тяжеловес".

Другой близкий к администрации Путина источник объясняет возможное назначение Рогозина "полпредом" так: "Там большой фронт работ, так что это вполне возможно".

Рогозин покинул пост главы "Роскосмоса" еще 15 июля. Тогда спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа". Сейчас ни Песков, ни Рогозин не ответили на вопрос о назначении Рогозина.