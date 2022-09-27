Если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то Запад не будет вмешиваться, - Медведев

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ожидает, что страны НАТО не будут вмешиваться в случае ядерного удара по Украине.

Об этом он рассуждает в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представим, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой различным оружием", - фантазирует Медведев.

Он считает, что снабжение Украины оружием западными союзниками – это только бизнес.

"Не больше. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - предполагает он.

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