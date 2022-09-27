Гражданам Болгарии рекомендовано срочно покинуть Россию, - МИД страны

Также призывают воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Это связано с объявлением частичной мобилизации России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

При этом дипломаты советуют гражданам Болгарии, которые остаются на территории РФ, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

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